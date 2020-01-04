2020/01/04 | 16:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأحزاب العراقية محنة بلد (3-3) – محمد عبد الجبار الشبوط أسلوب تقاسم السلطة ليس له مثيل في الدولة الديمقراطية مقدمة من خلال المناقشات العامة، وليس من خلال استطلاع علمي للراي، من الممكن ان يتكون انطباع اولي لدى المراقب مفاده ان النفسية العامة للمجتمع العراقي اضحت لا ترغب بوجود الاحزاب السياسية.ويشمل هذا الاحزاب التي عرفها […]

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