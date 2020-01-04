2020/01/04 | 16:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقال الرئيس وعاد فهل من حلول ؟ – طارق الجبوري بادرت ومنذ ان شرعت بكتابة عمودي كما دأبت وارساله الى جريدة الزمان بمتابعة عدد غير قليل من وكالات الانباء ومن خلال محرك (كوكل) بحثا عن خبر يشفي الصدور كما يقال ويمنحنا كمواطنين بارقة امل باختيار رئيس وزراء في حكومة مؤقتة يحظى بشيء من القبول عند […]

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