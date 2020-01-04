القانونية النيابية: اخراج القوات الامريكية من العراق هو من اختصاص الحكومة وفقا للدستور

2020/01/04 | 16:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة القانونية النيابية ، اليوم السبت، ان “اخراج القوات الاميركية من العراق هو من اختصاص الحكومة وفقا للدستور”.وقال عضو اللجة سليم همزة، في تصريح صحفي ، ان “اللجنة القانونية النيابية لا تمتلك اية مسودة بشأن قانون اخراج القوات الاميركية من العراق وقد تم جمع تواقيع سابقة من قبل بعض الكتل ومن ثم تراجعت

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