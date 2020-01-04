الصين لإيران: أمريكا يجب أن تكف عن إساءة استخدام القوة

2020/01/04 | 16:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

بحث وزير الخارجية الصيني، وانغ يي اليوم السبت، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، اخر التطورات في المنطقة.

وقال الوزير الصيني لنظيره الايراني، إن أمريكا يجب أن تكف عن إساءة استخدام القوة.

وجاءت محادثة الوزيرين الصيني والإيراني بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بغارة أمريكية أمس الجمعة، في بغداد.

وحث وزير خارجية الصين أمريكا على حل المسألة من خلال الحوار، حسب "رويترز".

وقال وزير خارجية الصين إن بلاده ستلعب دورا بناء في الحفاظ على السلام والأمن في الخليج.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، فجر أمس الجمعة، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

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