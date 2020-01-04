2020/01/04 | 16:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وصف وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، الوضع الحالي في المنطقة بالمتوتر والمقلق للغاية، على خلفية مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة جوية أمريكية فجر أمس الجمعة.

وقال المسؤول القطري، عقب اجتماعه بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في طهران، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، "الوضع الحالي في المنطقة متوتر ومقلق للغاية".

وشدد وزير الخارجية القطري "ضرورة إيجاد حلول سلمية لتخفيف التوترات واستعادة الأمن والسلام في المنطقة".

وعقدت، محادثات، بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في طهران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير خارجية قطر يؤكد بعد لقاء ظريف أهمية إيجاد حلول سلمية لتخفيف التوتر) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير خارجية قطر يؤكد بعد لقاء ظريف أهمية إيجاد حلول سلمية لتخفيف التوتر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).