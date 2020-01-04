الصميدعي: اغتيال سليماني والمهندس

2020/01/04 | 16:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر مفتي السنة في العراق، مهدي الصميدعي، القصف الأمريكي الذي أسفر عن مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الفريق قا...

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