العامري مخاطباً جثمان المهندس: ثأرك سيكون بخروج الأميركان من العراق إلى الأبد

2020/01/04 | 16:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، شريطاً مصوراً لرئيس تحالف الفتح هادي العامري وهو يتوعد بالثأر لنائب رئيس هيأة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس الذي قتل بغارة أميركية رفقة قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة.وقال العامري مخاطباً جثمان المهندس إن “ثمن دمك سيكون خروج القوات الامريكية […]

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