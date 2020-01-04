الكعبي والخزعلي والعامري والولائي على قائمة الاستهداف الأميركي الجديد

2020/01/04 | 16:35 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق بعد نحو ساعتين من إذاعة نبأ مقتل #قاسم_سليماني وأبومهدي المهندس، تداولت وسائل إعلام محلية أنباء عن إنزال نفذته مشاة #البحرية الأميركية في منطقة #الجادرية ببغداد، أسفر […]

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