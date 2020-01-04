الصدر يزور منزل سليماني + صور

2020/01/04 | 16:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بزيارة لمنزل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني لـ”تقديم واجب العزاء”.يذكر أن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني ومدير مديرية العلاقات العامة في الحشد الشعبي وعدد من منتسبي الهيئة أغتيلوا بضربة […]

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