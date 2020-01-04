هشام الهاشمي: انقسام واضح في المواقف بين

2020/01/04 | 16:37 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاخباريةنوه المحلل السياسي والخبير الامني، هشام الهاشمي، اليوم السبت، الى انقسام واضح في المواقف بين قيادات الحشد الشعبي، والمقاومة الشيعية، من خلال تصريحات...

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