وجيز الكلام عن كابوس “الكل يحارب الكل”.. عبد المنعم الأعسم

2020/01/04 | 16:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الصحافي عبد المنعم الأعسم: الآن، استقر الصراع الدولي والاقليمي على الساحة العراقية، برؤوسه الثلاث(واشنطن.طهران.داعش) على معادلة “الكل يحارب الكل” وعلى الصورة التالية: 1-الولايات المتحدة تحارب كلّا من الوجود الايراني وعصابات داعش.2-ايران تحارب كلّا من الوجود الامريكي وعصابات داعش.3-داعش تحارب كلّا من الوجود الامريكي والايراني.وذلك باستخدام الجيوش على الارض ومختلف […]

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