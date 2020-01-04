2020/01/04 | 16:47 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الفرنسي والألماني والصيني يؤكدون أهمية الحفاظ على سيادة العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع SNG الاخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/04 | 16:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع SNG الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الفرنسي والألماني والصيني يؤكدون أهمية الحفاظ على سيادة العراق) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية الفرنسي والألماني والصيني يؤكدون أهمية الحفاظ على سيادة العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).