الخارجية الأميركية: مقتل سليماني سيكون له تأثير على الجماعات المقربة من إيران

2020/01/04 | 16:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت الخارجية الأميركية، إن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، إرهابي غذى الصراعات في المنطقة.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية مورغان اورتاغوس، أن مقتل سليماني سيكون له تأثير على الجماعات المقربة من إيران، مبينة أن واشنطن سيكون لها رد حازم في حال استهداف المصالح الأميركية.

وأضافت، أن سليماني كان يخطط لمهاجمة القوات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة الى ان واشنطن تحذر منذ أكثر من عام من الخطوات الإيرانية المزعزعة لاستقرار المنطقة.

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