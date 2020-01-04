2020/01/04 | 17:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف أسطورة الكرة الألمانية لوتر ماتيوس عن نقطة ضعف بوروسيا دورتموند، التي تسببت في إهدار الفريق نقاط الفوز بشكل مثير للاستغراب في عدة مناسبات هذا الموسم.

وقال في تصريحات لصحيفة "فرانكفورته روندشاو"، إن مشكلة بوروسيا دورتموند هي افتقاده قادة يتمتعون بعقلية الفوز في المباريات.

وأشار إلى أنه كلما اشتد الوضع على بوروسيا دورتموند، فإن الفريق يفتقد إلى قائد حقيقي فوق أرضية الملعب.

وتابع: "أيضاً أمام لايبزيج (3-3) وهوفنهايم (2-1) يمكن رؤية ذلك.



فهذه النقاط لا يجب التفريط بها عندما تريد تحقيق أشياء عظيمة".

وأوضح أن الفريق يحتاج إلى قائد قوي فوق المستطيل الأخضر، قائلا: "ماركو رويس وماتس هوملز قادة يتحلون بالهدوء كثيراً، فيما يختلف الأمر بشكل كلي عند مانويل نوير".

ويرى ماتيوس (58 عاماً) أن بوروسيا دورتموند، كان محظوظاً للغاية بوصوله إلى ثمن النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وزاد: "لا يجب أن تصل الأمور إلى الحد، الذي تحتاج فيه إلى أداء على مستوى عالمي من حارس المرمى (رومان بوركي)، من أجل الفوز على سلافيا براغ في ملعبك".

ويحتل بوروسيا دورتموند، المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، ومن المقرر أن يواجه "الفريق الأصفر" باريس سان جيرمان في دور الـ16 بدوري الأبطال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماتيوس يحدد نقطة ضعف دورتموند) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماتيوس يحدد نقطة ضعف دورتموند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).