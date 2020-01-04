تأكيد دولي على أهمية الحفاظ على سيادة العراق

2020/01/04 | 17:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]شددت كل من فرنسا وألمانيا والصين، السبت، على أهمية الحفاظ على سيادة العراق.

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