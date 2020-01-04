2020/01/04 | 17:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [البصرة-اين]أعلنت شرطة محافظة البصرة، اليوم السبت، تحرير شابة مختطفة في ام قصر والقاء القبض على خاطفها.

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