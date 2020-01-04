سهيل قبلان - الارض تنتظر دمج فرحة العيد بفرحة الوحدة!!

2020/01/04 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان الواقع المعاش والملموس يقول بصوت جهوري واضح ان على الجميع رؤية وتعميق المشترك بين الناس والمفيد لهم, بغض النظر عن الانتماء الديني والقومي, وبغض النظر عن اختلاف الاراء فرغم ان اختلاف الراي لا يفسد للود قضية فهناك الكثير من المشترك الانساني الذي يتطلب الوقوف معا الواحد بجانب الاخر وقطف ثماره الطيبة, وعلى سبيل المثال لا الحصر, اثنان من قرية واحدة وهذه القرية تنقصها مدرسة اي ان الباب مفتوح على مصراعيه......

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