2020/01/04 | 17:39 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الأمن القومى الإيرانى ": هدفنا الانتقام لاغتيال سليمانى وليس الحرب مع أمريكا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/04 | 17:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الأمن القومى الإيرانى ": هدفنا الانتقام لاغتيال سليمانى وليس الحرب مع أمريكا) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الأمن القومى الإيرانى ": هدفنا الانتقام لاغتيال سليمانى وليس الحرب مع أمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).