المانيا ترسل 60 خبيراً عسكرياً الى العراق

2020/01/04 | 17:39 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – الاخباريةأعلنت القيادة التنفيذية للقوات المسلحة الألمانية، أنه سيتم إرسال حوالي 60 خبيرا عسكريا إلى العراق كما كان مقررا، فيما اكدت ان العمل جارٍ على نقلهم...

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