1.136 مليون برميل نفط واردات الاردن من العراق العام الماضي

2020/01/04 | 17:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الاردنية، اليوم السبت، ان اجمالي كمية النفط العراقي الخام الذي استقبلته مصفاة البترول الاردنية خلال العام الماضي بلغ 1.136 مليون برميل، منها 360 الف برميل خلال شهر كانون الاول الماضي.وقالت وزيرة الطاقة هالة زواتي في تصريح صحفي اطلعت عليه "كلكامش برس"، ان "1430 صهريجا نقلت برا مادة النفط الخام العراقي منذ بدء تزويد المملكة بالنفط في الخامس من شهر ايلول حتى نهاية شهر كانون الاول الماضي، وتم تفريغها في موقع المصفاة في الزرقاء".وياتي استيراد نفط العراق في اطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في شباط 2019 وبموجبها يشتري الاردن النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط الخام وبمعدل 10 ألاف برميل يوميا، ويتم بيع النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) للأردن على أساس معدل سعر خام برنت الشهري يحسم منه فرق كلف النقل والفرق بالمواصفات.

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