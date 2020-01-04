تجدد تظاهرات السترات الصفر في فرنسا للسبت الخامس على التوالي

2020/01/04 | 17:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استخدمت الشرطة الفرنسية في باريس، الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجي السترات الصفر الذين خرجوا إلى شوارع المدينة للسبت الخامس على التوالي.

وأكد مصادر صحفية، بأن محتجي السترات الصفر تجمعوا في محيط قوس النصر، وان السلطات الفرنسية شددت الإجراءات الأمنية حول المعالم والمتاحف والمتاجر وسط المدينة.

وعاد محتجو السترات الصفر للنزول إلى الشوارع الفرنسية، على الرغم من تنازلات الرئيس إيمانويل ماكرون ودعواته إلى الهدوء والنظام.

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