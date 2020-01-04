بالصورة.. وصية سليماني لزوجته: لا تكتبوا على قبري أي عبارات آخرى

2020/01/04 | 17:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وسائل إعلام إيرانية ورقة قالت إنها وصية تركها الجنرال قاسم سليماني لزوجته، قبل اغتياله.وجاء في نص وصية سليماني: “زوجتي لقد حددت مكان قبري في مقبرة الشهداء في كرمان… محمود (نجل سليماني) يعرف ذلك، فليكن قبري بسيطا كقبور أصدقائي الشهداء، وليكتب عليه الجندي قاسم سليماني وليس أي عبارات أخرى”.يشار إلى أن هيئة الحشد […]

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