الدفاع النيابية: حماية الأجواء العراقية ستسلم لدولة أخرى

2020/01/04 | 17:49 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت، عن توجه مجلس النواب نحو إلغاء الاتفاقية الإستراتجية مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد الاعتداء الأمريكي ضد مواقع الحشد الشعبي وقيادته، فيما بينت أن الحكومة ستكلف دولة أخرى بحماية أجواء العراق.وقال عضو اللجنة مهدي تقي في تصريح له إن “أمريكا لم تحترم السيادة العراقية ولم تحافظ ...

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