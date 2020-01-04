اللواء خلف: العراق قرر تقييد عمل القوات الأميركية وبدأنا تحقيقاً مع طاقم الطائرة التي اقلت سليماني

2020/01/04 | 17:49 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- كشف المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف عن صدور قرارين عراقيين رداً على حادثة اغتيال نائب رئيس هياة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني.ونقلت محطة سبوتنيك عن خلف قوله ان ” القرار الاول الذي اصدرته الحكومة نص على تقييد عمل القوات الأميركية بالبلاد ...

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