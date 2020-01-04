رد العراق وإيران على أميركا.. هشام الهاشمي

2020/01/04 | 17:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الخبير بالجماعات المسلحة هشام الهاشمي: ايران وأمريكا؛ لا حرب شاملة ولا سلام دائم، والرد الإيراني سوف تتبناه قوات القدس الإيرانية بشكل معلن وقريب، والرد العراقي الرسمي سوف يكتفي بالجدل السياسي والإعلامي، وفصائل المقاومة العراقية سوف ترد على طريقة الردود الثأرية لحركة حماس الفلسطينية او حزب الله اللبناني.

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