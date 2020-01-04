2020/01/04 | 17:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت جثامين شهداء قادة الحشد الشعبي الحاج أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني الحاج قاسم سليماني والشهداء الآخرين، السبت، إلى محافظة كربلاء المقدسة ضمن المحطة الثانية لمراسيم التشييع.واحتشد الالاف في طرقات وازقة محافظة كربلاء المقدسة للمشاركة في تشييع الجثامين الطاهرة، حيث سيطاف بهم في مرقدي الإمام الحسين بن علي واخيه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وصول جثامين القادة الشهداء الى كربلاء المقدسة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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