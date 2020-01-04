نائب : هنالك جهود لتضمين منحة الطلبة المخصصة لطلبة الدراسات بموازنة العام المقبل

2020/01/04 | 17:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أكد نائب رئيس لجنة التعليم العالي البرلمانية حسن المسعودي أن هنالك جهود بغية تضمين منحة الطلبة المخصصة لطلبة الدراسات الاولية بالجامعات بموازنة العام المقبل، فيما اشار الى مساعِ بغية تعديل القانون الخاص بالمنح لتوسعة المنحة وشمول طلبة الدراسات العليا والمراحل الثانوية.وقال المسعودي في تصريح صحفي إن “منحة الطلبة سعينا لوضعها بالموازنات العامة للسنوات […]

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