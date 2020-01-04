باحث أميركي لدول الخليج: زيدوا الحماية 3 أضعاف واحذروا “الدرون”

2020/01/04 | 17:57 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



حذر المستشار الرئاسي الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأوسط، والباحث دينيس روس،السبت، دول الخليج من ردود ...

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