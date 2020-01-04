2020/01/04 | 17:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفاد روسيا اليوم، اليوم السبت، بأن الرئيس الإيراني حسن روحاني تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وجاءت المكالمة بعد التطورات الأخيرة التي شهدها العراق التي بدأت بمقتل متعاقد أمريكي جراء هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية قرب مدينة كركوك، ردت عليه القوات الأمريكية بغارات طالت مواقع تابعة لكتائب حزب الله، أسفرت عن مقتل 25 من الكتائب وإصابة 51 آخرين.

شهدت السفارة الأمريكة الثلاثاء أعمال شغب احتجاجا على شن الطيران الأمريكي لقصف على مواقع تابعة لقوات "الحشد الشعبي".

هذا وأعقب تلك الاحتجاجات ومحاولة اقتحام مبنى السفارة في بغداد، قصف نفذه الجيش الأمريكي على عربة كانت تقل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، والتي أدت إلى مقتلهما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني يتلقى اتصالا هاتفيا من اردوغان) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني يتلقى اتصالا هاتفيا من اردوغان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).