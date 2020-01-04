وهذا يوم فرحت به آل سعود

2020/01/04 | 17:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في يوم عاشوراء خاطب الامام الحسين بن علي ابي طالب عليهما السلام، جيش يزيد قائلا: "إن لم يكن لكم دين، وكنتم لا تخافون المعاد، فكونوا أحراراً في دنياكم...

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