كيف حصلت امريكة على موعد وصول الطائرة التي كان يستقلها سليماني؟

2020/01/04 | 18:00 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحقيق مع عراقي وسوري حول اغتيال المهندس وسليماني ذكرت وسائل إعلام محلية أن اتهامات عديدة وجهت بشأن تسريب معلومات أو خيانة أدت إلى الضربة الأميركية التي أودت بحياة قائد فيلق […]

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