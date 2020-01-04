مقتل 'ناشط مدني' بهجوم مسلح شرقي بغداد

2020/01/04 | 18:20 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، السبت، بمقتل "ناشط مدني" بهجوم مسلح شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ناشطا مدنيا قتل، مساء اليوم، اثناء عودته من ساحة التحرير ضمن مقتربات مدينة الصدر من قبل مجموعة مسلحة تستقل دراجة نارية".

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.





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