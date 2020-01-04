2020/01/04 | 18:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فم مفتوح ..فم مغلق أربعة أيام من سنتين – زيد الحلّي اليومان الاخيران من السنة المنصرمة 2019 ومثلهما من السنة الجديدة 2020 قضيتهما في اربيل ، في سفرة سياحية مع عوائل كريمة..انطلقنا من بغداد فجرا..الهدوء عم جو الحافلة بقيادة الخبير السياحي ” ابو مصطفى”، فالنعاس كان سيد الموقف..وما ان دخلنا مدينة الخالص، […]

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