2020/01/04 | 18:20 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فم مفتوح ..
فم مغلق أربعة أيام من سنتين – زيد الحلّي اليومان الاخيران من السنة المنصرمة 2019 ومثلهما من السنة الجديدة 2020 قضيتهما في اربيل ، في سفرة سياحية مع عوائل كريمة..
انطلقنا من بغداد فجرا..
الهدوء عم جو الحافلة بقيادة الخبير السياحي ” ابو مصطفى”، فالنعاس كان سيد الموقف..
وما ان دخلنا مدينة الخالص، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربعة أيام من سنتين – زيد الحلّي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فم مغلق أربعة أيام من سنتين – زيد الحلّي اليومان الاخيران من السنة المنصرمة 2019 ومثلهما من السنة الجديدة 2020 قضيتهما في اربيل ، في سفرة سياحية مع عوائل كريمة..
انطلقنا من بغداد فجرا..
الهدوء عم جو الحافلة بقيادة الخبير السياحي ” ابو مصطفى”، فالنعاس كان سيد الموقف..
وما ان دخلنا مدينة الخالص، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربعة أيام من سنتين – زيد الحلّي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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