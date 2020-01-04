فوج مكافحة الدوام –  جاسم الطليحي


فوج مكافحة الدوام –  جاسم الطليحي
2020/01/04 | 18:20 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فوج مكافحة الدوام –  جاسم الطليحي لا يخفى ما لثورة تشرين الاول من تأثير كبير وواسع قد تكون اكله بسيطة وبطيئة الا انها جعلت الوعي تجاه الوطن هو الهم الاكبر لكل متظاهر .

غير ان المسار بدأ ينحرف بوجود اعلام مأجور والنافذة المفتوحة لكل من هب ودب نستطيع ان نقول ان الثورة حقيقية لكن مع […]

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