2020/01/04 | 18:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوج مكافحة الدوام – جاسم الطليحي لا يخفى ما لثورة تشرين الاول من تأثير كبير وواسع قد تكون اكله بسيطة وبطيئة الا انها جعلت الوعي تجاه الوطن هو الهم الاكبر لكل متظاهر .غير ان المسار بدأ ينحرف بوجود اعلام مأجور والنافذة المفتوحة لكل من هب ودب نستطيع ان نقول ان الثورة حقيقية لكن مع […]

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