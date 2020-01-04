ماكرون للرئيس صالح: نشدد على أهمية عدم تحول العراق الى ساحة لتصفية الحسابات

2020/01/04 | 18:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لرئيس الجمهورية برهم صالح، ضرورة عمل جميع الجهات لمنع تحويل العراق الى ساحة صراع بين الأطراف المتنازعة الإقليمية والدولية.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان، ان الرئيس صالح تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي ماكرون لبحث الازمة الراهنة، وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات المتسارعة في البلاد والمنطقة، والتي شدد فيها الرئيس الفرنسي على مواصلة الشركاء دعم الدولة العراقية ومؤسساتها، لحفظ الامن والاستقرار والسيادة الوطنية، كون العراق أساس لاستقرار الشرق الأوسط برمته.

من جانبه، أعرب الرئيس صالح عن تقدير العراق للمساندة الدولية في دعم الاستقرار وعدم السماح بامتداد الصراع الى أراضي العراق أو تحوله الى ساحة للخلافات.

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