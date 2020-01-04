2020/01/04 | 18:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتنياهو يقطع زيارته إلى اليونان بعد مقتل سليماني إسرائيل تدخل حالة تأهب قصوى في سفاراتها وعلى الحدود بغداد – الزمان دخلت إسرائيل حالة طوارئ داخلية واستنفارا دوليا خشية الانتقام الإيراني لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، فيما قطع رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، اجتماع القمة في اليونان.وتأتي ودة نتنياهو إلى إسرائيل على الفور، […]

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