2020/01/04 | 18:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترقب أمريكي حيال الرد الإيراني المحتمل الحرس الثوري: زيارة سليماني لبغداد بدعوة من المسؤولين العراقيين طهران – رزاق نامقي كشف الحرس الثوري الإيراني امس السبت عن مضمون رسالة (رسمية) أمريكية بعد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الجنرال قاسم سليماني.ونقلت وكالة (مهر) الإيرانية عن نائب قائد الحرس الثوري علي فدوي قوله إن (الرسالة الرسمية […]

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