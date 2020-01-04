2020/01/04 | 18:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاصيل الساعات الأخيرة قبل الضربة الامريكية الحشد الشعبي ينفّذ وصية المهندس بغداد – الزمان نفذت هيئة الحشد الشعبي وصية نائب رئيس الحشد أبو مهدي المهندس المتضمنة كتابة عبارة (متطوع بالحشد) في شهادة وفاته. ونشر موقع الحشد على صفحته على تويتر، صورة لشهادة وفاة المهندس، الذي استشهد في عملية اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني […]

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