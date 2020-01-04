ورشة عمل عن تطور المنظومات الطبية الالكترونية في المؤسسات الصحية

2020/01/04 | 18:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أقام قسم الامور الفنية و بالتعاون مع شركة (تم) لتكنلوجيا المعلومات و الاتصالات ورشة عمل عن (تطور المنظومات الطبية الالكترونية و كيفية الاستخدام الامثل لها في المؤسسات الصحية ) على قاعة الحكمة في مجمع عيون بغداد في الجادرية .و استعرضت ورشة العمل مجموعة من اهم انظمة و برامج الشركة و منها (مشروع طباعة الافلام […]

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