ابراهيم ومروان وحمد ..آهات عراقية يرسمها الفنانون ولايرثيها من السياسيين أحد !

2020/01/04 | 18:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد الحاج عندما يتظاهر الرجال الأصحاء بمعية الشباب الأشداء في الساحات والميادين العامة للمطالبة بحقوقهم السليبة في أي بلد من بلدان العالم فقد تتفاوت وسائل الإعلام المختلفة في زاوية النظر […]

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