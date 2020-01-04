النجف الاشرف: توافد آلاف المشيعين الى ساحة الميدان لاستقبال جثامين شهداء الحشد الشعبي

2020/01/04 | 18:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توافد آلاف المشيعين الى ساحة الميدان لاستقبال جثامين شهداء الحشد الشعبي

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