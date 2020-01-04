اصابة عنصر بالحشد بانفجار بندقية خلال احباط تسلل لداعش في ديالى

2020/01/04 | 18:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم السبت، بإصابة عنصر في الحشد الشعبي خلال احباط محاولة تسلل لداعش شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان"قوات الحشد الشعبي احبطت محاولة تسلل لداعش الارهابي في اطراف قضاء خانقين شمال شرقي ديالى".

وأضاف أن"احد عناصر الحشد اصيب بجروح بإنفجار بندقيته عليه حلال عملية التمشيط ضد داعش هناك".

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