2020/01/04 | 18:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح السفير الايراني في بيروت محمد جواد فيروزنيا، ان المقاومة باتت قيمة انسانية كبرى في نفوس الأمة وان كافة تبعات اغتيال الفريق سليماني ورفاقه تقع عل...

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