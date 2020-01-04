2020/01/04 | 19:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي في إطار تنفيذ الإنشطة التدريبية للقوات المسلحة .القوات البحريه تنفذ عمليه برمائيه وتنفيذ عدد من الرمايات قامت القوات البحرية بتفيذ عملية برمائيه كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط وذلك بإشتراك حاملة المروحيات جمال عبد الناصر و مجموعتها القتالية و التى شملت الفرقاطات طراز (جو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات البحرية المصرية تنفذ عملية برمائية تدريبية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات البحرية المصرية تنفذ عملية برمائية تدريبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).