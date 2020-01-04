العراق يحصر مهام قوات التحالف بموافقة القائد العام والطائرات الأميركية تكثف طلعاتها فوق البغدادي.. صورة

2020/01/04 | 19:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، صورة تظهر تحليقاً مكثفاً للطيران الأميركي على قاعدة عين الأسد غرب الأنبار.وبحسب الناشطين، فأن”سماء غرب الأنبار شهدت تحليقاً مكثفاً للطيران الأميركي وخاصة في المناطق المحيطة بناحية البغدادي حيث قاعدة عين الأسد التي تتواجد بها القوات الأميركية”.تقييد مهام وبالاثناء قال الناطق باسم قائد القوات المسلحة اللواء […]

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