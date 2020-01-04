ممثلة أمريكية شهيرة تعتذر لإيران عن اغتيال سليماني

2020/01/04 | 19:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاعتذرت الممثلة الأمريكية الشهيرة، روز مكجوان، لإيران، بعدما شنت الولايات المتحدة غارة جوية في العراق، أمس الجمعة، تسببت بمقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني.وكتبت "ماكجوان" في منشور لها عبر حسابها على موقع "تويتر"، قائئلة "عزيزتي إيران، لقد قللت أمريكا من احترامها لك ولشعبك، ولعلمك 52% منا كشعب أمريكي يعتذر لك".وتابعت في حديثها إلى إيران "نحن ننشد السلام مع أمتك، فقد أصبحنا رهناء لصالح نظام إرهابي، ولا نعرف كيف ننجو منه، أرجوكم لا تقتلونا".وتعرضت روز ماكجوان لهجوم من جانب العديد من متابعيها بسبب تغريدتها، لترد على الانتقادات فيما بعد، بالإقرار أن قاسم سليماني كان "رجلا شريرا قام بأشياء شريرة"، وقالت في تغريدة أخرى إنها كتبت اعتذارها الأول لأن الولايات المتحدة فاسدة أخلاقيا وتتصرف بشكل غير قانوني.وأكدت في تغريدة أخرى أنها لا تقف في صف أيا من إيران أو الولايات المتحدة. وختمت روز ماكجوان رأيها في مقتل قاسم سليماني، بأنها خائفة من أن أمريكا قد تكون على شفير حرب وشيكة.

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