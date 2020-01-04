2020/01/04 | 19:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداخذت الهجرة والهروب للاعبي الدوري الممتاز في العراق، صداها الواسع، بعد توقف المنافسات لاكثر من شهرين، على خلفية الاحتجاجات التي يشهدها البلاد.فضلا عن استغناء الاندية عن المحترفين، اضطر اللاعبين المحليين مغادرة انديتهم الى فرق خارجية، مع هروب بعض المحترفين الافارقة، الى اندية اخرى بسبب توقف الممتاز.علاء عباس وأمجد عطوان، ذهبا باتجاه الكويت الكويتي، الذي بدا سخيا في تعاقدته الاخيرة، اضافة الى انباء عن انتقال على عبد الزهرة الدوري الاماراتي، فيما تدور احاديث عن انتقال ابراهيم بايش ومحمد قاسم الى الدوري القطري.ومن ابرز العناصر المحترفة بالدوري الممتاز، الكنغولي موبوكو جونير، فقد شد رحاله لخارج اسوار نادي الشرطة، للاسباب نفسها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الهجرة والهروب" تطارد دوري العراق الممتاز) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الهجرة والهروب" تطارد دوري العراق الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).