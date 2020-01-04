بقشيش خيالي مع بداية 2020

2020/01/04 | 19:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..في مطعم بلدة صغيرة بولاية ميشيغان الأميركية، لم يخطر على بال نادلة أن تكون بداية عام 2020 مختلفة عن الأعوام السابقة التي مرت عليها، حيث تلقت مفاجأة كبيرة.فالنادلة دانييل فرانزوني روت لصحيفة “ألبينا نيوز” أن رجل وزوجته دخلا مطعم “ثاندر باي ريفر” في ألبينا، الأحد الماضي، وكانت الفاتورة 23 دولارا، إلا أنها عند تحصيلها […]

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