2020/01/04 | 19:21 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسطورة "الأسود الثلاثة": وحده ترامب قادر على حرمان ليفربول من لقب "البريميرليغ" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/04 | 19:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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