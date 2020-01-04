ماذا تعني المواجهة الأمريكية الإيرانية للأسواق العالمية؟

2020/01/04 | 19:27 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.خالد رمضان عبد اللطيف أشعلت عملية اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي، الأسواق العالمية، بعدما أعادت تلك العملية المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق […]

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